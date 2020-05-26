ВИДЕО ⟩ Полуголая Ратаковски исполнила эротичный танец

Американская манекенщица не стесняется делиться с подписчиками откровенными кадрами. Знаменитость часто публикует в открытый доступ смелые фото и видео.

Например, звезда не раз демонстрировала полностью обнаженное тело. Особенно поклонники восторгались черно-белым снимком с мужем. Другая фотография голой Эмили Ратаковски – в облаке легкого тюля – вдохновила на эксперименты даже российских селебрити.

На этот раз модель рекламирует купальник известного бренда, с которым не так давно подписала контракт. Комплект бикини данной марки стоит в среднем около 130 евро.

На последнем видео в Instagram-аккаунте на Эмили Ратаковски замысловатый топ со змеиным принтом, который несколько раз туго перетягивает ее тонкую талию. Плавки выполнены в той же расцветке и прикрывают лишь самую интимную часть тела.

Эмили Ратаковски стоит у бассейна, на заднем плане сидит ее супруг. Звезда соблазнительно крутит бедрами перед мужем под зажигательную песню, мужчина кивает головой в такт. "Он знает, как подбодрить меня", – подписала кадры знаменитость. Поклонники остались в восторге от фигуры модели и осыпали ее комплиментами.