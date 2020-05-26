ФОТО ⟩ 46-летняя Мария Порошина стала неузнаваемой с новой прической

Известная российская актриса Мария Порошина стала гостьей телевизионного шоу Елены Степаненко «Еще не вечер» и немало удивила поклонников сменой имиджа.
В студии программы 46-летняя Порошина появилась в желтом брючном костюме и с пышными кудрями в стиле восьмидесятых.
Елена Степаненко опубликовала фотографию со съемочной площадки на странице программы «Еще не вечер» в Instagram, где артистки вместе позируют. Большое внимание подписчиков вызвала новая прическа Марии Порошиной, с которой, как они посчитали, она выглядит практически неузнаваемой.
«Боже, что это за ангелочек кудрявый?», «Маша на себя не похожа», «Одуванчик! Мария, не узнала даже!», – написали интернет-пользователи в комментариях.