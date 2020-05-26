Вт, 26.05.2020
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ФОТО ⟩ Дочь Долиной показала архивный снимок певицы без макияжа

Лариса Долина

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

Дочь Ларисы Долиной показала знаменитую мать в семейной обстановке.

Дочь Ларисы Долиной Ангелина в минувшие выходные отметила 37-летие.

В связи с этим событием она решила показать подписчикам в Instagram архивные снимки. На них можно видеть не саму именинницу, а ее известную мать — Ларису Долину и дочь Сашу, которой в следующем году исполнится 9 лет.

Ангелина отметила, что ее дочка очень быстро выросла и называет бабушку королевой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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На фото народную артистку России можно видеть без укладки, макияжа и в спортивной одежде.  На первом кадре звезда держит на руках еще совсем маленькую внучку Сашу, а на втором она с подросшей девочкой наводит порядок на территории своего загородного дома.

«Эти две космические девушки находятся рядом со мной, вероятно, потому что я сделала что-то великое», – подписала кадры Ангелина.

Поклонники звезды отметили, что певица на фото выглядит молодо для своих лет.

«Красавица. Действительно, королева!», «Ларисе удалось сохранить молодость и красоту», «Прелесть, как хорошо ваша мама выглядит», – написали они.

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