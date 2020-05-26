ФОТО ⟩ Дочь Долиной показала архивный снимок певицы без макияжа

Дочь Ларисы Долиной Ангелина в минувшие выходные отметила 37-летие.

В связи с этим событием она решила показать подписчикам в Instagram архивные снимки. На них можно видеть не саму именинницу, а ее известную мать — Ларису Долину и дочь Сашу, которой в следующем году исполнится 9 лет.

Ангелина отметила, что ее дочка очень быстро выросла и называет бабушку королевой.

На фото народную артистку России можно видеть без укладки, макияжа и в спортивной одежде. На первом кадре звезда держит на руках еще совсем маленькую внучку Сашу, а на втором она с подросшей девочкой наводит порядок на территории своего загородного дома.

«Эти две космические девушки находятся рядом со мной, вероятно, потому что я сделала что-то великое», – подписала кадры Ангелина.

Поклонники звезды отметили, что певица на фото выглядит молодо для своих лет.