Вт, 26.05.2020
NILETTO: «Родителям все еще сложно осознать уровень моей популярности» СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ОБЗОР ЦЕН ⟩ Неужели цены на алкоголь в Эстонии такие высокие, что за ним нужно ехать в Латвию?

Разница в ценах на алкоголь в Эстонии и Латвии - веская причина, чтобы проделать немалый путь на автомобиле? Сравнивай цены и решай сам!

В таблице указаны цены в латвийском магазине SuperAlko по состоянию на 15 мая, а в эстонских магазинах - по состоянию на 26 мая. Специальные предложения выделены красным.

НапитокSuperAlko (Латвия)Rimi (Эстония)Prisma (Эстония)Selver (Эстония)
Beefeater (0,7 l)12,89 €18,99 €21,99 €

15,99 €

Jägermeister (0,5 l)9,69 €13,99 €11,99 €14,99 €
Mernaya (0,5 l)6,89 €10,15 €9,79 €10,99 €
Виски Grant's Family Reserve (0,7 l)11,39 €19,99 €     -21,90 €
Moe Mahe (0,7 l)12,59 €16,99 €17,99 €12,99 €
Jack Daniel's Tennessee (0,5 l)14,79 €22,99 €22,79 €22,79 €
Johann Brunner Riesling Mosel (0,75 l)4,297,89 €7,39 €5,59 €
Viru Valge (0,5 l)5,99 €9,59 €7,99 €6,99 €
НАВЕРХ