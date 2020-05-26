ОБЗОР ЦЕН ⟩ Неужели цены на алкоголь в Эстонии такие высокие, что за ним нужно ехать в Латвию?

Разница в ценах на алкоголь в Эстонии и Латвии - веская причина, чтобы проделать немалый путь на автомобиле? Сравнивай цены и решай сам!
В таблице указаны цены в латвийском магазине SuperAlko по состоянию на 15 мая, а в эстонских магазинах - по состоянию на 26 мая. Специальные предложения выделены красным.
|Напиток
|SuperAlko (Латвия)
|Rimi (Эстония)
|Prisma (Эстония)
|Selver (Эстония)
|Beefeater (0,7 l)
|12,89 €
|18,99 €
|21,99 €
15,99 €
|Jägermeister (0,5 l)
|9,69 €
|13,99 €
|11,99 €
|14,99 €
|Mernaya (0,5 l)
|6,89 €
|10,15 €
|9,79 €
|10,99 €
|Виски Grant's Family Reserve (0,7 l)
|11,39 €
|19,99 €
|-
|21,90 €
|Moe Mahe (0,7 l)
|12,59 €
|16,99 €
|17,99 €
|12,99 €
|Jack Daniel's Tennessee (0,5 l)
|14,79 €
|22,99 €
|22,79 €
|22,79 €
|Johann Brunner Riesling Mosel (0,75 l)
|4,29
|7,89 €
|7,39 €
|5,59 €
|Viru Valge (0,5 l)
|5,99 €
|9,59 €
|7,99 €
|6,99 €