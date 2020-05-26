НЕСКРОМНО ⟩ Стало известно, сколько зарабатывает и чем владеет Иван Ургант

Журналисты проанализировали и сделала вывод о том, какими доходами располагает телеведущий Первого канала Иван Ургант, наследник знаменитой актерской фамилии, сообщает «Экспресс газета». По мнению издания, один из самых популярных ведущих российского ТВ кажется скромным только на первый взгляд.

Сам Ургант не афиширует личную жизнь, ведь он рос в звездной семье. Телеведущий не кичится своими доходами, хотя ему тоже есть, что предъявить публике. Так, в Сети выяснили, что ведущий владеет большим количеством элитной недвижимости. Ему принадлежит трехэтажный особняк в поселке Горки-10 на Рублевке ценой в 7 млн долларов.

В реестре собственности у Урганта и две квартиры в Москве. Первые апартаменты площадью 267 кв метров расположены в комплексе «Клубный дом» на Смоленском бульваре и оцениваются в 3 млн долларов. Вторые – это двухъярусная квартира в башне «Меркурий» Москва-Сити ценой в 95 млн рублей.

В Санкт-Петербурге Урганту принадлежат апартаменты на набережной Крюкова, их цена составляет 40 млн рублей.

За рубежом телеведущий является собственником виллы на итальянском курорте Форте-дей-Марми. Ее точная стоимость неизвестна.

Помимо этого, как отмечает СМИ, Ургант – обладатель автопарка элитных иномарок из шести машин: Audi A8 L (8 млн рублей) и Audi Q7 (6 млн), два Range Rover (7 млн) и Land Rover Discovery (5 млн), а еще Porsche Cayenne за (9 млн рублей), полученный от бизнесмена Тельмана Исмаилова.