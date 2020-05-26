ФОТО ⟩ Племянница Кармен Кассь в мини-бикини показала, что «модельный ген» передается по наследству

Около года назад известный эстонский блогер Катри Катс создала свой бренд пляжной одежды Kiss 'n' Thrill, который она тщательно продвигала сама. Теперь стильные бикини демонстрирует на себе восходящая рэп-звезда Ясмин.

«Нет ничего более редкого и красивого, чем естественная женщина, не стыдящаяся себя, комфортно живущая в своем полном несовершенстве», – подписала Ясмин фотографии в бикини.

Фотографии «настоящего тела», как их сама назвала Ясмин, были сделаны фотографом Холденом Лейном.