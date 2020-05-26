Вт, 26.05.2020
NILETTO: «Родителям все еще сложно осознать уровень моей популярности» СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ФОТО ⟩ Одна из самых красивых пар Эстонии ждет малыша: маленькое чудо!

Rainer Aus ja Agne Vaher.

ФОТО: Instagram

Эстонская модель Агне Вахер и гонщик Райнер Аус объявили в социальных сетях, что у них скоро будет ребенок.

«На пути у нас маленькое чудо», – написала белокурая красотка Вахер в Instagram, где опубликовала снимок с заметно округлившимся животом.

Вахер и Аус, которые были вместе в течение многих лет, вчера превзошли радостные ожидания поклонников. Напомним, что именно их частенько называют одной из самых красивых эстонских пар.

Многократный чемпион Эстонии по мотогонкам Райнер Аус и ставшая известной за пределами Эстонии успешная модель Агне Вахер, были помолвлены в ноябре 2018 года в Дубае.

View this post on Instagram

A little miracle is on our way 🤍

A post shared by A g n e V a h e r (@agnevaher) on

НАВЕРХ