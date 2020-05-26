ФОТО ⟩ Одна из самых красивых пар Эстонии ждет малыша: маленькое чудо!

«На пути у нас маленькое чудо», – написала белокурая красотка Вахер в Instagram, где опубликовала снимок с заметно округлившимся животом.

Вахер и Аус, которые были вместе в течение многих лет, вчера превзошли радостные ожидания поклонников. Напомним, что именно их частенько называют одной из самых красивых эстонских пар.