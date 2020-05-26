ФОТО ⟩ «Чудо мое»: Алла Пугачева поздравила Кристину Орбакайте с 49-летием, показав ее архивные снимки

25 мая Кристина Орбакайте, старшая дочь Примадонны российской эстрады, отпраздновала 49-летие. Естественно, Алла Пугачева поздравила Кристину с днем рождения. Сначала она просто выложила фото Орбакайте, подписав его лаконично: «С днем рождения, доченька».

А вслед за этим Алла Борисовна выложила еще один пост, и на этот раз — с архивными фотографиями Кристины.

«Чудо мое! Живи долго и верь в чудеса», — уже более многословно написала Пугачева.

На одном из фото запечатлена сама Примадонна — 40 лет назад она была роковой брюнеткой.

ФОТО: Instagram

К сожалению, отпраздновать день рождения вместе с матерью у Кристины не получилось — она самоизолировалась вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией. Зато Кристина выпустила новую песню, пишет Woman.