КАК МИЛО! ⟩ Петров опубликовал интимное фото с избранницей

Александр Петров познакомился со Стасей Милославской на съемках фильма «Стрельцов». Тогда же у них и начался бурный роман. Однако возлюбленные тщательно скрывали свои отношения от общественности. Так или иначе, актера часто видели на тех же мероприятиях, где была Стася. Однажды пара появилась на премьерном показе фильма «Гив ми либерти», но позировать вместе на красной дорожке актеры не стали.

В любви к Милославской Петров решил признаться публично на кинопремьере фильма «Лед 2». Тогда актер заявил, что никогда не говорил о чувствах перед огромной аудиторией, чем растрогал сидящих в зале людей.

Александр придерживается мнения, что знаменитости не должны обнародовать некоторые моменты личной жизни. Например, он считает странным публичные заявления о разводе или начале отношений.

Также Петров отмечал, что романтические поступки он делает деликатно. Недавно он подарил Милославской котенка из приюта. Домашнего питомца назвали Сэма. Снимки с животным актер охотно публикует в своем инстаграм-аккаунте.