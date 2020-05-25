Пн, 25.05.2020
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КОРОЛЕВА ПУСТЫНИ ⟩ Поклонники пришли в восторг от очередного фото Элины Нечаевой

Элина Нечаева

ФОТО: Kuvatõmmis

Две недели назад вышло видео на новую песню эстонской певицы Элины Нечаевой. Сегодня же Элина в очередной раз поделилась снимком из пустыни, в который проходили съемки.

На своей странице в Instagram певица опубликовала фото, на котором позирует в безупречном белоснежном образе, а под фото она рассказала, что дни наконец перестали быть похожими друг на друга.

Наконец дни недели перестали быть чем-то вроде: этот день, тот день и другой день,

- написала она и пожелала всем отличного понедельника.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, песня, написанная композитором Пеэтером Вяхи, называется To The Mother и сопровождается музыкальным клипом, снятым в Иордании.

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