КОРОЛЕВА ПУСТЫНИ ⟩ Поклонники пришли в восторг от очередного фото Элины Нечаевой

Две недели назад вышло видео на новую песню эстонской певицы Элины Нечаевой. Сегодня же Элина в очередной раз поделилась снимком из пустыни, в который проходили съемки.
На своей странице в Instagram певица опубликовала фото, на котором позирует в безупречном белоснежном образе, а под фото она рассказала, что дни наконец перестали быть похожими друг на друга.
Наконец дни недели перестали быть чем-то вроде: этот день, тот день и другой день,
- написала она и пожелала всем отличного понедельника.
Напомним, песня, написанная композитором Пеэтером Вяхи, называется To The Mother и сопровождается музыкальным клипом, снятым в Иордании.