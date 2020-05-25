ПОКАЗАЛА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ХОТЕЛА ⟩ Грете Клейн засветила себя в коротких шортиках

Впрочем, не так давно Грете впервые стала матерью и, кажется, полностью посвятила себя новой роли. Настолько, что фото в ее аккаунте теперь появляются настолько редко, что поклонники успевают соскучиться.

На днях она опубликовала свежее фото, на котором позирует в ванной комнате. Грете, которая недавно вернулась к светлому цвету волос, следела легкий макияж и подкрасила губы розовой помадой. Поклонники не смогли пройти мимо кадра и за сутки фото собрало почти 8 тысяч лайков.

Однако, более внимательные пользователи Сети не упустили из виду отражение в зеркале...