Пн, 25.05.2020
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ПОКАЗАЛА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ХОТЕЛА ⟩ Грете Клейн засветила себя в коротких шортиках

Grete Klein

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist / @greteklein

Когда-то имя певицы Грете Клейн буквально не сходило со страниц светских хроник. Еще бы... Красавица, кумир эстонских подростков, одна из самых популярных персон в Instagram среди жителей Эстонии.

Впрочем, не так давно Грете впервые стала матерью и, кажется, полностью посвятила себя новой роли. Настолько, что фото в ее аккаунте теперь появляются настолько редко, что поклонники успевают соскучиться. 

На днях она опубликовала свежее фото, на котором позирует в ванной комнате. Грете, которая недавно вернулась к светлому цвету волос, следела легкий макияж и подкрасила губы розовой помадой. Поклонники не смогли пройти мимо кадра и за сутки фото собрало почти 8 тысяч лайков. 

Однако, более внимательные пользователи Сети не упустили из виду отражение в зеркале... 

Смотри фото!

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