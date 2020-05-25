ИДЕАЛЬНАЯ ⟩ Обладательница самой аппетитной попы в Эстонии похвасталась фигурой

Знаменитая в Эстонии финская фитнес-модель Эрна Хуско, которая много лет прожила в Таллинне и обзавелась огромным количеством поклонников в Эстонии, опубликовала новое фото.
На карантине девушка не просиживала пижаму на диване: Эрна упорно тренировалась, а результатами и процессом занятий на дому ежедневно делилась в Instagram.
Стоит отметить, что Эрна - бывшая фигуристка. Обладательницей таких пышных форм она стала сравнительно недавно, что не удивительно с учетом того, что фигуристы придерживаются строгих правил в питании и очень скрупулезно следят за своим весом. Лишь уйдя из большого спорта девушка начала набирать мышечную массу. Так, прославившись из-за своих аппетитных форм, Хуско открыла свою программу, помогающую другим девушкам привести себя в форму.
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