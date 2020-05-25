Обзор от Limon.ee! ⟩ Что представляют из себя автокинотеатры в Таллинне: где лучше, а куда второй раз бы не поехали

Чуть больше недели назад в Таллинне начали работу сразу два кинотеатра под открытым небом. Ставка делается на то, что из-за пандемии коронавируса весь развлекательный бизнес встал на паузу, включая традиционные кинотеатры, именно поэтому людям решили предложить альтернативу – автокинотеатры под открытым небом.
Мы с мужем решили сравнить два автокинотеатра в Таллинне – Apollo Kino на Певческом поле и BestFilm на парковке торгового центра Rocca al Mare.
На первый киносеанс такого рода мы отправились на Певческое поле, цена за одну машину здесь составляет 15 евро, и выбрали фильм «Достать ножи». Чтобы проехать к парковке, надо пройти несколько контрольных пунктов, где проверяют билеты. Затем регулировщики показывают ваше парковочное место.
Большой бонус в том, что уже на месте через приложение Bolt Food можно заказать напитки и закуски, привычные для просмотра фильма в кинотеатре. Хотя сразу после того, как заказ был сделан, приложение выдавало время доставки 20-25 минут, получили мы его меньше чем за 10.
Начало сеанса было в 18.00, однако сам фильм начался в 18.20 – все это время на большом экране шла реклама фильмов, которые уже вышли на киноэкраны несколько месяцев назад.
Еще одна вещь, которая немного испортила впечатление от просмотра фильма – отсутствие русских субтитров. Претензий к этому моменту быть не может, ведь в описании сеанса на сайте было указано, что сам фильм будет на английском с эстонскими субтитрами, но все же небольшое разочарование имело место, особенно учитывая, что перед нами стояла машина с российскими номерами.
Второй раз мы решили отправится на парковку ТЦ Rocca al Mare, где билет на одну машину обойдется вам в 17 евро, и всей семьей посмотреть мультфильм эстонского производства – «Сипсик». Нам повезло – этот сеанс был с русскоязычной озвучкой.
Когда подъехали ко входу, наш билет проверили лишь единожды, затем регулировщики показывали наше парковочное место в зависимости от занятости площади и размера машины, как и работники автокинотеатра Apollo.
Сразу после проверки билетов всех детей угостили глазурованными сырками Sipsik.
После предыдущей поездки мы были очень удивлены, когда мультфильм начался ровно в 17.00 – реклама шла только до этого времени.
Очевидно, что эти кинотеатры под открытым небом совершенно разные: от огромной разницы в площади парковки, заканчивая направленностью, но для себя мы решили, что у BestFilm для нас больше плюсов и, если мы захотим еще раз посетить такой киносеанс, пока не откроются традиционные кинозалы, скорее всего мы выберем именно его.