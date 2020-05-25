Обзор от Limon.ee! ⟩ Что представляют из себя автокинотеатры в Таллинне: где лучше, а куда второй раз бы не поехали

Мы с мужем решили сравнить два автокинотеатра в Таллинне – Apollo Kino на Певческом поле и BestFilm на парковке торгового центра Rocca al Mare.

На первый киносеанс такого рода мы отправились на Певческое поле, цена за одну машину здесь составляет 15 евро, и выбрали фильм «Достать ножи». Чтобы проехать к парковке, надо пройти несколько контрольных пунктов, где проверяют билеты. Затем регулировщики показывают ваше парковочное место.

ФОТО: Личный архив автора

Большой бонус в том, что уже на месте через приложение Bolt Food можно заказать напитки и закуски, привычные для просмотра фильма в кинотеатре. Хотя сразу после того, как заказ был сделан, приложение выдавало время доставки 20-25 минут, получили мы его меньше чем за 10.

ФОТО: личный архив

ФОТО: личный архив

Начало сеанса было в 18.00, однако сам фильм начался в 18.20 – все это время на большом экране шла реклама фильмов, которые уже вышли на киноэкраны несколько месяцев назад.

Еще одна вещь, которая немного испортила впечатление от просмотра фильма – отсутствие русских субтитров. Претензий к этому моменту быть не может, ведь в описании сеанса на сайте было указано, что сам фильм будет на английском с эстонскими субтитрами, но все же небольшое разочарование имело место, особенно учитывая, что перед нами стояла машина с российскими номерами.

Второй раз мы решили отправится на парковку ТЦ Rocca al Mare, где билет на одну машину обойдется вам в 17 евро, и всей семьей посмотреть мультфильм эстонского производства – «Сипсик». Нам повезло – этот сеанс был с русскоязычной озвучкой.

ФОТО: личный архив

Когда подъехали ко входу, наш билет проверили лишь единожды, затем регулировщики показывали наше парковочное место в зависимости от занятости площади и размера машины, как и работники автокинотеатра Apollo.

Сразу после проверки билетов всех детей угостили глазурованными сырками Sipsik.

После предыдущей поездки мы были очень удивлены, когда мультфильм начался ровно в 17.00 – реклама шла только до этого времени.

ФОТО: личный архив