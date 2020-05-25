ФОТО ⟩ 45-летний певец Шура поделился результатом феноменального похудения

Не секрет, что популярный в 90-х годах певец Шура много лет боролся с лишним весом. Но этой весной поклонники увидели артиста стройным и подтянутым – всего за два месяца он похудел на 20 килограммов, пишет Medikforum.
На своей странице в соцсети Instagram Шура, которому на днях исполнилось 45 лет, поделился результатом своего феноменального похудения.
На новом снимке исполнитель хита «Отшумели летние дожди» выглядит стройным и помолодевшим. Поклонники восхитились тому, как изменился их любимый артист, и засыпали Шуру комплиментами.
«Саш, ты потрясающе выглядишь», «Расскажи, как ты так похудел», «Так похорошел», «Прям хочется поплевать, чтоб не сглазить такую красоту. Стройняга», «Какой вы красивый», «Как похудел и великолепно выглядишь», - написали интернет-пользователи в комментариях.
Шура, он же Александр Медведев, пока не говорил подробно о своем похудении, но поклонники утверждают, что без хирургического вмешательства здесь не обошлось, впрочем, как и без спорта, и правильного питания. Об этом говорил сам музыкант.