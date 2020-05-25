ФОТО ⟩ 45-летний певец Шура поделился результатом феноменального похудения

«Саш, ты потрясающе выглядишь», «Расскажи, как ты так похудел», «Так похорошел», «Прям хочется поплевать, чтоб не сглазить такую красоту. Стройняга», «Какой вы красивый», «Как похудел и великолепно выглядишь», - написали интернет-пользователи в комментариях.

Шура, он же Александр Медведев, пока не говорил подробно о своем похудении, но поклонники утверждают, что без хирургического вмешательства здесь не обошлось, впрочем, как и без спорта, и правильного питания. Об этом говорил сам музыкант.