Семейная идиллия: Джиган поделился новым снимком с Оксаной Самойловой и сыном Давидом

На новом фото, опубликованном рэпером, он запечатлен вместе с женой и трехмесячным сыном Давидом.

Happy,

— сообщил о своем счастье подписчикам Джиган.

Стоит отметить, что Оксана фотографий с мужем не публиковала уже очень давно. Сам же певец теперь постоянно делится кадрами со своей семьей, признается жене в любви и благодарит Бога за детей.

Напомним, проблемы в семье Джигана и Самойловой начались вскоре после рождения их сына (супруги также воспитывают трех дочерей: восьмилетнюю Ариелу, пятилетнюю Лею и двухлетнюю Майю). Почти сразу после появления мальчика на свет певец пристрастился к наркотикам и алкоголю и ежедневно демонстрировал общественности свое неадекватное поведение, оскорбляя поклонников и нецензурно бранясь в инстаграме. После этого он попал в рехаб в Майами (Самойлова рожала в США), где лечился от зависимостей, а вернувшись в Россию, продолжил реабилитацию в специализированной клинике в Ивановской области.