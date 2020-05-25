ФОТО ⟩ Эстонская актриса растрогала снимком новорожденного сына

«В пятницу, 22.05.2020, в 4:04, родился наш сын Маттиас Мару Яаго», –поделилась хорошими новостями в социальных сетях Адель, в девичестве Сепп.

Актриса добавила, что малыш родился настоящим богатырем: 53 сантиметра, 4610 граммов. Новорожденный и его мама уже дома и чувствуют себя хорошо.

«Мы искренне благодарим семью, друзей, врачей Вильянди и особенно акушерку Гертруду Сааге, а также персонал Тартуской университетской клиники, где родился «большой мальчик» – такое прозвище ему дали врачи», – написала актриса и опубликовала фото малыша. Поклонники пришли в восторг и написали кучу поздравлений.

Муж Адель Яаго – гитарист группы Curly Strings Яан Яаго. В их семье уже есть общая дочь Салмели, которая родилась в октябре 2018 года.