Пн, 25.05.2020
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ФОТО ⟩ Эстонская актриса растрогала снимком новорожденного сына

Адеель Яаго

ФОТО: Marko Saarm/Sakala/Scanpix

Актриса и режиссер Адель Яаго объявили в социальных сетях, что в минувшую пятницу в их семье появился еще один ребенок.

«В пятницу, 22.05.2020, в 4:04, родился наш сын Маттиас Мару Яаго», –поделилась хорошими новостями в социальных сетях Адель, в девичестве Сепп.

Актриса добавила, что малыш родился настоящим богатырем: 53 сантиметра, 4610 граммов. Новорожденный и его мама уже дома и чувствуют себя хорошо.

«Мы искренне благодарим семью, друзей, врачей Вильянди и особенно акушерку Гертруду Сааге, а также персонал Тартуской университетской клиники, где родился «большой мальчик» – такое прозвище ему дали врачи», – написала актриса и опубликовала фото малыша. Поклонники пришли в восторг и написали кучу поздравлений.

Муж Адель Яаго – гитарист группы Curly Strings Яан Яаго. В их семье уже есть общая дочь Салмели, которая родилась в октябре 2018 года.

Пара впервые появилась на публике в 2015 году, а летом 2019 года они поженились.

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