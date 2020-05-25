«Ему нужна более зрелая»: знойная победительница шоу «Холостяк» сделала признание

Кубинка покорила сердце стоматолога Криворотова. Примечательно, что модель изначально считалась фавориткой Антона. Он подарил ей первую розу на проекте и, по мнению остальных девушек, явно симпатизировал.

По словам Пино, шоу "Холостяк" полностью оправдало ее ожидания. Однако она заверила, что в реалити-проекте участвует в первый и последний раз, потому что не любит публичность.

Красотка призналась, что в главном герое ее покорили харизма, открытость и способность открыто говорить о своих чувствах. Для нее не принципиально, где жить с возлюбленным, главное – вместе.

А вот о детях Барбара пока не задумывается. По ее мнению, прежде чем рожать, надо обрести уверенность в мужчине.