ВИДЕО ⟩ Российская медсестра, пришедшая на работу в бикини, стала звездой мирового масштаба

Появившаяся в интернете фотография тульской медсестры в бикини под прозрачным защитным костюмом в один миг сделала девушку знаменитостью. В региональном Минздраве сначала объявили медработнику дисциплинарное взыскание в виде замечания, увидев в этом нарушение.

«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — заявили в ведомстве.

Однако чуть позже глава Минздрава Тульской области Алексей Эрк сориентировался и поблагодарил за труд медсестру, внешний вид которой накануне вызвал бурные обсуждения в соцсетях.

«Медсестре хочется сказать огромное спасибо за ее работу. На самом деле работа очень тяжелая. К сожалению, бывают такие казусы в нашей жизни», - заявил министр в интервью каналу «Первый Тульский».

Чиновник заверил, что девушка продолжает работать, никаких мер наказания к ней не применено. Следом за ним поддержать девушку решил и губернатор области Алексей Дюмин, лично позвонивший для этого заведующей больницы.

Коллеги медсестры признались, что бикини было вынужденной мерой. Защитные костюмы не пропускают воздух и находиться в них полную смену невозможно. Просто до этого позволяли себе раздеваться до нижнего белья мужчины. «Я лично тоже в трусах только выхожу на смену», — приводит слова сотрудника больницы Lenta.ru.

Выяснено, что девушку, ставшую знаменитой благодаря фотографии, сделанной кем-то из пациентов, зовут Надежда Жукова, ей 23 года. Глава бренда бикини, в котором была одета медсестра на снимке уже готов предоставить ей новые эксклюзивные экземпляры продукции для рекламы. Фото уже получило десятки тысяч лайков и вдохновило художников на творчество.