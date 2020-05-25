ВИДЕО ⟩ Жена Эммануила Виторгана упала с качелей с детьми на руках

Сейчас Эммануил вместе с женой и двумя детьми проводит время на карантине. Ранее артист признавался, что даже благодарен пандемии коронавируса, ведь он может провести так много времени с семьей и каждый день посвящать все свое внимание подрастающим дочкам. Такой возможности в обычное время у Эммануила нет, так как он до сих пор много работает и не торопится уходить на пенсию, пишет EG.