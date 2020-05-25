ВИДЕО ⟩ Жена Эммануила Виторгана упала с качелей с детьми на руках

В прошлом году Эммануил Виторган и его супруга Ирина Млодик вновь стали родителями: у них родилась еще одна дочка. Девочку назвали Кларой.
Сейчас Эммануил вместе с женой и двумя детьми проводит время на карантине. Ранее артист признавался, что даже благодарен пандемии коронавируса, ведь он может провести так много времени с семьей и каждый день посвящать все свое внимание подрастающим дочкам. Такой возможности в обычное время у Эммануила нет, так как он до сих пор много работает и не торопится уходить на пенсию, пишет EG.
Накануне Виторган опубликовал видео, на котором его супруга Ирина качается на качелях вместе с двумя детьми на руках. Тросы качелей не выдержали, и Ирина вместе с девочками упала. Само падение было зафиксировано на видео. Эммануил поспешил успокоить поклонников и отметил, что при падении никто не пострадал. Более того, этот инцидент лишь насмешил семейство.
«Не беспокойтесь, все хорошо! Насмеялись!» — подписал видео Виторган.
Правда, многие поклонники в комментариях все равно выразили свое беспокойство и посоветовали супругам быть осторожнее.