ФОТО ⟩ Светлана Лобода ответила на обвинения в пластике

Певица показала, как изменилась во время режима самоизоляции. Фанаты Светланы Лободы в последнее время начали предполагать, что певица сделала пластику.
К таким выводам они пришли, рассматривая новые снимки звезды на ее странице в Instagram.
Артистка отреагировала на слова поклонников о том, что она сделала пластику лица и уменьшила нос. В своем новом посте в соцсети Светлана Лобода, с одной стороны, пожаловалась на хейтеров, которые обвинили ее в злоупотреблении пластической хирургией, а с другой, явно с удовольствием рассказала о позитивных изменениях во время самоизоляции.
По словам певицы, ее внешность изменилась из-за отдыха, вызванного отсутствием концертов и недосыпа.
«Говорят, на карантине успела сделать пластику лица и уменьшить нос. Решила показать фото без ретуши!», – отметила артистка.
Она поблагодарила родителей за хорошую генетику.
«Посвежела, помолодела, благодаря здоровому режиму и полноценному сну, вроде никаких изменений не обнаружено. Спасибо родителям за гены. И ретушерам за особое старание, которое приводит к неутихающим слухам о слабости, которую я якобы питаю к пластическим хирургам», - добавила Лобода.
Поклонники были восхищены новым фото певицы.
«Красивая роковая, очень сексуальная. А мыши пусть завидуют молча»,
«Не обращайте внимания на тех кто такое говорит. Вы самая красивая»,
«Всегда на высоте»,
«Вы еще прекраснее стали», – написали они.
Ранее Светлана Лобода показала эффектное видео в бикини.