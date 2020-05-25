ФОТО ⟩ Светлана Лобода ответила на обвинения в пластике

К таким выводам они пришли, рассматривая новые снимки звезды на ее странице в Instagram.

Артистка отреагировала на слова поклонников о том, что она сделала пластику лица и уменьшила нос. В своем новом посте в соцсети Светлана Лобода, с одной стороны, пожаловалась на хейтеров, которые обвинили ее в злоупотреблении пластической хирургией, а с другой, явно с удовольствием рассказала о позитивных изменениях во время самоизоляции.

По словам певицы, ее внешность изменилась из-за отдыха, вызванного отсутствием концертов и недосыпа.

«Говорят, на карантине успела сделать пластику лица и уменьшить нос. Решила показать фото без ретуши!», – отметила артистка.

Она поблагодарила родителей за хорошую генетику.

«Посвежела, помолодела, благодаря здоровому режиму и полноценному сну, вроде никаких изменений не обнаружено. Спасибо родителям за гены. И ретушерам за особое старание, которое приводит к неутихающим слухам о слабости, которую я якобы питаю к пластическим хирургам», - добавила Лобода.

Поклонники были восхищены новым фото певицы.

«Красивая роковая, очень сексуальная. А мыши пусть завидуют молча»,

«Не обращайте внимания на тех кто такое говорит. Вы самая красивая»,

«Всегда на высоте»,

«Вы еще прекраснее стали», – написали они.