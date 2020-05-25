ГАЛЕРЕЯ ⟩ Группа Traffic выступила на новой концертной площадке у Saku Suurhall

В воскресенье, 24 мая, на концертной площадке у Saku Suurhall выступила эстонская группа Traffic. Зрители приехали на выступление на своих автомобилях. Похоже, народ быстро привык к новому формату концертов.
Теперь у Saku Suurhall построена сцена для больших концертов со светодиодными экранами и современным освещением.
«С начала апреля мы разработали решение для автомобильного концерта и связались с Департаментом здравоохранения, горуправой Таллинна и другими организациями для получения всех необходимых разрешений и обеспечения безопасности как посетителей, так и исполнителей. Теперь мы очень рады, наконец, открыть самый крутой в Эстонии концертный клуб для водителей», – говорит Тармо Хыбе, менеджер Saku Suurhall.
Звук концертов передается через автомобильный радиоприемник на частоте FM 95,0 МГц. Билеты продаются на сайте 311.ee. Разовый билет стоит 19,90 евро (1 человек на машине), семейный билет (до 5 членов одной семьи на автомобиле) – 39,00 евро.