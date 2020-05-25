ГАЛЕРЕЯ ⟩ Группа Traffic выступила на новой концертной площадке у Saku Suurhall

«С начала апреля мы разработали решение для автомобильного концерта и связались с Департаментом здравоохранения, горуправой Таллинна и другими организациями для получения всех необходимых разрешений и обеспечения безопасности как посетителей, так и исполнителей. Теперь мы очень рады, наконец, открыть самый крутой в Эстонии концертный клуб для водителей», – говорит Тармо Хыбе, менеджер Saku Suurhall.