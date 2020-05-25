СМИ рассказали о заговоре королевской семьи против Меган Маркл

Друзья принца Гарри и Меган Маркл рассказали, по каким причинам пара переехала на постоянное место жительства в США, пишет TopNews.

Они утверждают, что актриса опасалась, что королевская семья устроила против нее заговор. Именно поэтому герцогиня Сассекская и ее муж приняли решение покинуть Великобританию.

Об этом пишет Sunday Times Magazine со ссылкой на источник.

Представители окружения Меган Маркл уверены, что с самого начала она чувствовала себя посторонней и не привыкла к той жизни, которую ей пришлось вести, находясь в королевском дворце.

По словам собеседника издания, в связи с ощущением враждебности она "буквально оказалась в изоляции", когда переехала в загородную резиденцию членов королевской семьи Фрогмор-хаус незадолго до рождения сына.

"Отъезд герцогов Сассекских был связан с напряженностью внутри королевской семьи, сообщили собеседники издания. Тем не менее после переезда отношения принца Гарри и принца Уильяма улучшились. Один из друзей предположил,что этому могло способствовать заражения их отца принца Чарльза коронавирусом. "Сообщение о плохом самочувствии отца помогло им снова собраться, и теперь общение стало более регулярным. Я не думаю, что все стало замечательно, но однозначно стало лучше", — пояснил источник.

Также герцогиня Сассекская боялась, что придворные дворца испортят ее репутацию из-за ее американского стиля управления.

Об отъезде в США принца Гарри и Меган Маркл стало известно в апреле. Пара перестала исполнять обязанности членов британской королевской семьи. В связи с отъездом из Великобритании герцогам Сассекским пришлось отказаться от привилегий королевской семьи и государственного финансирования.