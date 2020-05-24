ФОТО ⟩ Полину Гагарину заподозрили в романе с Эмином Агаларовым

Некоторые журналисты уверены, что Эмин и Гагарина на протяжении долгих лет развивали свои отношения, чтобы сейчас наконец-то воссоединиться и раскрыть эту тайну. При этом фанаты собственно отнеслись к этой версии одобрительно, отметив, что у них много общего: партнерство на сцене, любовь к путешествиям, спорту и детям.

Известно, что еще в 2015 году Эмин для съемок клипа Полины «Я не буду», который получился очень чувственным, предоставил свой особняк. Именно с удачной реализации этого творческого проекта контакты певцов начали становиться все более тесными.

Бывшая жена Эмина Алена Гаврилова отказалась комментировать развод, а затем Гагарина уволила экс-мужа из своей компании. Таким образом подтверждается версия о финансовых причинах разрыва их отношений.

Более того, артистов объединяет множество общих интересов. Они оба любят путешествия, детей и фитнес.

Между тем если Эмин прокомментировал свой развод с супругой, Гагарина хранит полное молчание по этому поводу, чего нельзя сказать о ее пока еще супруге Дмитрии. Фотограф опубликовал в своем блоге довольно странное стихотворение, в котором речь идет о крысах. Судя по всему таким образом он намекнул, что они с Полиной Гагариной не хотят выносить проблемы личного характера на всеобщее обозрение, а люди со стороны всё равно продолжают вмешиваться в их личную жизнь.

В свою очередь Гагарина продолжает делать вид, что в ее жизни ничего особо не поменялось. Правда теперь она отказалась от услуг супруга и позволяет себя фотографировать удаленно через камеру компьютера в связи с пандемией коронавируса.