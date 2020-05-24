ВИДЕО ⟩ «Спасите наши уши!»: Ксения Собчак запела и станцевала в золотом комбинезоне

На карантине Ксения Собчак не имеет возможности встречаться с героями своей передачи и брать интервью, поэтому она перешла на другой формат. Теперь на канале журналистки еженедельно выходит обзор главных новостей России и мира.

Так, новый выпуск «Осторожно: новости» начался с короткого клипа, в котором Ксения поет и танцует. В кадре журналистка скопировала образ знаменитой Эвы Перон, когда та выступала перед аргентинским народом, а мотив песни напомнил легендарную Don’t Cry for Me Argentina.

Большинство пользователей резко высказались о вокальных способностях Собчак.

"Спасите наши уши", "Какая мерзкая песня", "Если Собчак запела, то конец света близок", "Ксения запела. Только этого нам не хватало", – поделились мыслями комментаторы. Один из подписчиков в шутку отметил, что теперь у звезды "Дома-2" Ольги Бузовой появился конкурент.

Нашлись и те, кому все понравилось! И золотой комбинезон с ядовито-зеленой косухой, и танцы Ксении.