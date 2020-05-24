«COVID реален»: друзья поддержали Светлану Моргунову на похоронах единственного сына

22 мая прошли похороны Максима Моргунова – единственного сына диктора Светланы Моргуновой. Друзья сына поддерживали мать, которая от горя повторяет лишь одно, что теперь нет смысла в жизни, пишет KP.ru.

«29 мая ему бы исполнилось 53 года. COVID реален и он убивает, убивает внезапно. Это невосполнимая утрата» –вспоминает Максима телеоператор Юрий Линкевич.

Друзья вспоминают работу Моргунова на НТВ – его программу «Военное дело», его спецпроект – серию видеороликов с интервью ветеранов ВОВ, снятых по идее Моргунова 10 лет назад к 65-летию Победы – тогда их показывали на «Звезде». Говорят, что у этого молодого и полного сил мужчины было много планов.

Максим всегда заботился о матери Светлане Моргуновой – созванивался по три раза в день, обеспечивал всем необходимым. В марте Светлана Михайловна отмечала 80-летний юбилей. Была в прекрасном настроении, принимая поздравления от сына Максима, внучек Даши и Анюты, невестки Лены.

Диктор советского ТВ говорила, что о таком заботливом сыне, как Максим, можно только мечтать: «Я счастливая мать, потому что со мной рядом настоящий мужчина. Если женщина хочет нравиться противоположному полу, она, прежде всего, должна нравиться своему сыну. И эта истина подтверждается». Максим всегда называл ее эталоном стиля, не оставлял без внимания ни одну просьбу. Когда объявили самоизоляция, привозил продукты и ставил их под дверью матери.

Максим Моргунов тоже был дома на самоизоляции. На работу, в пресс-службу музея-заповедника «Коломенское», вышел лишь раз за весь этот период. В начале мая – для подготовки спецпроекта. А потом Максим узнал, что коллега заболел коронавирусом, почувствовав симптомы болезни, Моргунов и обратился за медицинской помощью. Десять дней Максим боролся с болезнью, выполняя все рекомендации докторов. После смерти Моргунова, подруга семьи, по просьбе близких Максима сообщила, что никакого самолечения не было. Изначально сообщили неверную информацию о том, что сын Моргуновой лечился сам.

Максим умер в одиночестве в собственной квартире. Примечательно, что за день до смерти сын артистки ни на что не жаловался, спокойно общался по телефону с родными. Семья уехала на дачу, чтобы не заразиться.

Чтобы похоронить тело сына, Могуновой пришлось дать согласие на его вскрытие. Эта обязательная процедура для тех, у кого был коронавирус или же подозрение на него. После вскрытия тело дезинфицируют и помещают в герметичный мешок. Доставать оттуда тело категорически запрещено. Мешок кладут в гроб, запаивают и отдают родственникам, пишут Dni.