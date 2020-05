ВИДЕО ⟩ Дочь Алсу спела дуэтом с Лу Бега

Карантин объединяет!😀🕺🏻💃🏻 Недавно родители показали своему давнему другу Лу Бега @officialloubega мой клип на песню #НеТвоя ! Ему очень понравилось!🙏🏻😊Я тоже обожаю его музыку (особенно танцевать под неё) и у нас совместно появилась идея снять такое веселое домашнее видео на новую версию его хита «Mambo No.5» 🔥(QUARANTINE version😆) И заодно показать, сколько общего сейчас у людей по всему миру! Мы сидим дома и иногда очень скучаем 😣 А скоро, наверное, будем скучать и по карантину!😅 #карантин2020 #loubega #mikellaabramova #mikella #mambonumber5 #мамбонакарантине #домосед #когдаскучнодома #ядома #stayhome

