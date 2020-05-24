ВИДЕО ⟩ Дочь Алсу спела дуэтом с Лу Бега

На карантине 12-летняя дочь Алсу записала танцевальный видеоролик под свою новую композицию «Не твоя», которой восхитился известный артист и композитор Лу Бега. В результате они вместе записали совместный видеоролик на его хит Mambo No.5.
Карантин объединяет!😀🕺🏻💃🏻 Недавно родители показали своему давнему другу Лу Бега @officialloubega мой клип на песню #НеТвоя ! Ему очень понравилось!🙏🏻😊Я тоже обожаю его музыку (особенно танцевать под неё) и у нас совместно появилась идея снять такое веселое домашнее видео на новую версию его хита «Mambo No.5» 🔥(QUARANTINE version😆) И заодно показать, сколько общего сейчас у людей по всему миру! Мы сидим дома и иногда очень скучаем 😣 А скоро, наверное, будем скучать и по карантину!😅 #карантин2020 #loubega #mikellaabramova #mikella #mambonumber5 #мамбонакарантине #домосед #когдаскучнодома #ядома #stayhome
Микелла также разместила в Instagram видео, где она исполняет свою версию песни Леди Гаги и Брэдли Купера «Shallow».
В подписи к видео юная певица с иронией написала: «Испробовала мою новую укулеле. Звучит! Обещаю почаще выкладывать песни! А пока немного Леди Гаги, а то в последнее время почти не слышно о ней ничего».
Поклонники, а их у Микелы более девяти тысяч, высоко оценили этот кавер.
«Как перестать слушать? Мурашки по всему телу! Этот голос я узнаю из миллиона!», — написала одна из подписчиц.