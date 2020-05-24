ВИДЕО ⟩ Дочь Алсу спела дуэтом с Лу Бега

Микелла также разместила в Instagram видео, где она исполняет свою версию песни Леди Гаги и Брэдли Купера «Shallow».

В подписи к видео юная певица с иронией написала: «Испробовала мою новую укулеле. Звучит! Обещаю почаще выкладывать песни! А пока немного Леди Гаги, а то в последнее время почти не слышно о ней ничего».