ФОТО ⟩ В семье Константина и Софьи Эрнст родился третий ребенок

Накануне из светских Telegram-каналов стало известно, что в семье Константина и Софьи Эрнст произошло счастливое событие. Хотя пара никогда не комментирует никакие события, их можно поздравить с рождением третьего общего ребенка.
По данным канала «Героиня Татлера», Софья тайно родила еще несколько месяцев назад.
Отметим, что в декабре она уже не могла скрывать своего положения. Уже тогда срок был около 8-9 месяцев. Софья выходила в свет на премьеру фильма «Союз спасения», пишет TopNews.
Кто родился у пары, пока неизвестно.
Официального подтверждения о том, что продюсер и актриса празднуют рождение третьего совместного ребенка, пока не появилось. Однако некоторые СМИ уже присоединились к поздравлениям.
Напомним, старший ребёнок генерального директора Первого канала и актрисы — Эрика родилась в 2016 году, а через год появилась на свет её сестра Кира.
У Эрнста есть ещё одна дочь от прошлых отношений. Речь идёт об Александре, родившейся в 1994 году.