ФОТО ⟩ В семье Константина и Софьи Эрнст родился третий ребенок

По данным канала «Героиня Татлера», Софья тайно родила еще несколько месяцев назад.

Отметим, что в декабре она уже не могла скрывать своего положения. Уже тогда срок был около 8-9 месяцев. Софья выходила в свет на премьеру фильма «Союз спасения», пишет TopNews.

Кто родился у пары, пока неизвестно.

Официального подтверждения о том, что продюсер и актриса празднуют рождение третьего совместного ребенка, пока не появилось. Однако некоторые СМИ уже присоединились к поздравлениям.

Напомним, старший ребёнок генерального директора Первого канала и актрисы — Эрика родилась в 2016 году, а через год появилась на свет её сестра Кира.