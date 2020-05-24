Вс, 24.05.2020
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ФОТО ⟩ В семье Константина и Софьи Эрнст родился третий ребенок

Константин Эрнст

ФОТО: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Накануне из светских Telegram-каналов стало известно, что в семье Константина и Софьи Эрнст произошло счастливое событие. Хотя пара никогда не комментирует никакие события, их можно поздравить с рождением третьего общего ребенка.

По данным канала «Героиня Татлера», Софья тайно родила еще несколько месяцев назад.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Отметим, что в декабре она уже не могла скрывать своего положения. Уже тогда срок был около 8-9 месяцев. Софья выходила в свет на премьеру фильма «Союз спасения», пишет TopNews

Кто родился у пары, пока неизвестно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Официального подтверждения о том, что продюсер и актриса празднуют рождение третьего совместного ребенка, пока не появилось. Однако некоторые СМИ уже присоединились к поздравлениям.

Напомним, старший ребёнок генерального директора Первого канала и актрисы — Эрика родилась в 2016 году, а через год появилась на свет её сестра Кира.

У Эрнста есть ещё одна дочь от прошлых отношений. Речь идёт об Александре, родившейся в 1994 году.

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