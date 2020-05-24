Лидер Little Big: «У меня всегда был комплекс неполноценности»

Илья Прусикин не скрывает, что на самом деле не так уверен в себе, как кажется. По словам лидера группы Little Big, он с детства борется с комплексами. Поэтому он старается самосовершенствоваться и двигаться вперед, несмотря на собственные страхи, пишет StarHit.
35-летний Илья Прусикин уверен — у человека без комплексов нет амбиций. По мнению певца, любой, кто пытается чего-то достичь, борется с неуверенностью в себе и заниженной самооценкой.
«Я с детства пытаюсь доказать, что все вокруг были неправы, что я лучше, чем люди думали, что я что-то могу. У меня всегда был комплекс неполноценности и, кажется, до сих пор есть. Но, думаю, сейчас я очень люблю свои комплексы — они дают мне возможность делать большие дела», — заявил лидер Little Big.
Прусикин подчеркнул, что даже во время режима самоизоляции знает, чем занять свободное время. Артист всегда полон идей и энергии.
«Карантин не отразился на больших делах. Мы со всем справляемся. У нас нет такого понятия — «нереализуемость», потому что все, что мы хотим, — реализуем. Придумали безумную идею и такие: «Аааааа!» — пошли и сделали», — отметил артист.
К слову, Илья с нетерпением ждет окончания карантина. Больше года певец мечтает съездить в родное село Усть-Борзя.
«Собственно, летом собирался, но пока непонятно, позволит ли эпидемиологическая обстановка. Меня туда тянет. Мне родина почти каждый день снится, надо поехать», — признался он.