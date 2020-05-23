Анна Седокова четыре месяца не может увидеть дочь из-за ограничений по COVID-19

Певица Анна Седокова уже четыре месяца не может увидеться с дочерью Моникой. После развода родителей, девочка проживает с отцом — бизнесменом Максимом Чернявским в США. Из-за ограничений по коронавирусу границы стран закрыты, поэтому многодетная мама никак не может навестить восьмилетнюю дочь.

«Я скучаю по майским в Турции. Потому что у нас там было десять концертов, и Мона ко мне прилетала. Получается, что я с ней не виделась уже почти четыре месяца, и непонятно, когда же мы встретимся», — рассказала Седакова.

Моника родилась в США. После развода, которым занимался суд Лос-Анджелеса, бывший супруг Анны Седоковой твердо решил лишить певицу родительских прав, чтобы она не забрала дочь в Россию.

Артистка долгое время пыталась отстоять хотя бы право видеться с Моникой за пределами страны и без посторонних лиц. Первое время Анне разрешено было проводить время с дочерью только в присутствии сотрудников органов опеки. Все времяпровождение матери с дочерью контролировалось на протяжении 24 часов.

Лишь через несколько месяцев судебной битвы Анна получила право видеться с дочкой без посторонних и в любой стране мира за пределами России. Певица часто летает через океан, чтобы увидеться с Моникой.