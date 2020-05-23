ВИДЕО ⟩ Смотрите, как волость Кадрина оживает после окончания чрезвычайного положения

В видеоролике показано много учреждений, расположенных в волости Кадрина. К ним относятся, например, ратуша, детский сад, таверна Вийтна, здание спасательного департамента, спортивный клуб, центр ностальгии «Кадрина» и многие другие. На площади начались ремонтные работы. Также запечатлено возвращение пастора в церковь.