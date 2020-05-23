Сб, 23.05.2020
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ВИДЕО ⟩ Смотрите, как волость Кадрина оживает после окончания чрезвычайного положения

Kadrina vallamaja avas pärast eriolukorda taas uksed.

ФОТО: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Чрезвычайное положение окончено! Различные учреждения снова начинают открывать свои двери, а люди могут снова встречаться вне дома. Жители волости Кадрина сняли трогательный видеоролик о праздновании окончания чрезвычайного положения.

В видеоролике показано много учреждений, расположенных в волости Кадрина. К ним относятся, например, ратуша, детский сад, таверна Вийтна, здание спасательного департамента, спортивный клуб, центр ностальгии «Кадрина» и многие другие. На площади начались ремонтные работы. Также запечатлено возвращение пастора в церковь.

Музыкальное сопровождение – песня «Jäljed» ансамбля Jäääär.

Смотрите видео:

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