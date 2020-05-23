ФОТО ⟩ Потап и Настя Каменских отмечают ситцевую свадьбу

Алексей Потапенко, известный под сценическим псевдонимом Потап в дуэте «Потап и Настя» поздравил свою супругу Настю Каменских с ситцевой свадьбой. Пара поженилась ровно год назад — 23 мая 2019 года, артисты до последнего момента скрывали свои отношения. Торжество прошло в одном из киевских ресторанов. Сегодня на своей странице в Instagram артист и продюсер выложил теперь уже архивный снимок, на котором запечатлен свадебный поцелуй жениха и невесты.
Первая годовщина! Ситцевая свадьба! Люблю. Спасибо тебе,
— написал Алексей Потапенко.
К поздравлениям присоединились десятки поклонников популярного украинского дуэта, и в числе первых, в частности, оказалась и Лолита Милявская.
«Очень красивые! Долгой и прекрасной совместной жизни вам!»; «Семейного счастья, любви, взаимопонимания! Какая красивая пара, глаз не оторвать!»; «Как приятно видеть! Еще по 100 раз такой годовщины вам!»; «Поздравляю. Это незабываемое мероприятие 2019 года», — пишут фанаты Потапа и Насти.