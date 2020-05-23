ВИДЕО ⟩ Венсан Кассель попал в аварию во Франции

53-летний французский актер Венсан Кассель попал в аварию и получил травму головы, пишет TVNET со ссылкой на Paris Match.
Авария произошла во время недавней поездки на скутере по деревне Арбонна на юго-западе Франции. Неожиданно во время езды актера подрезал автомобиль.
Кассель был госпитализирован. У него оказалась травма головы.
Позже артист разместил в соцсетях обращение к поклонникам, в котором поблагодарил за заботу и сказал, что с ним все будет хорошо.
Никогда не бодайтесь носорогом,
– посоветовал актер подписчикам.
Было видно, что у актера повязка на голове. О том, сколько времени артист проведет в больнице не сообщалось.
Несчастный случай произошел недалеко от дома артиста. Напомним, Кассель живет неподалеку от Биаррица вместе с 23-летней женой Тиной Кунаки и их годовалой дочерью Амазони.