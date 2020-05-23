Сб, 23.05.2020
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Молодежь вышла на улицы Таллинна в первую пятницу после отмены карантина

Первая пятница после отмены карантина была теплой и солнечной на радость многим отдыхающим. Таким образом, хорошая погода и окончание чрезвычайного положения в Эстонии привлекли молодежь на улицы города. Смотритев галерее, как выглядела первая посткарантинная пятница в Таллинне!

Помимо молодых людей, которые проводили время в парках и на природе, люди принимали участие в вечеринке под открытым небом, организованной Club Hall и KaiF Bar в Ноблесснере.

Трансляцию вечеринки и фотографии смотрите ЗДЕСЬ.

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