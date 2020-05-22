«Потеряли меня?» Полина Гагарина вышла на связь после новостей о разводе

Певица Полина Гагарина опубликовала новые посты в Instagram, чего не делала с того момента, как СМИ сообшили о ее расставании с супругом Дмитрием Исхаковым, пишет Topnews.
На фото в Сети 33-летняя звезда выглядит нарочито веселой и ни словом не упоминает о событиях в личной жизни. Напротив, как отмечают поклонники, она усиленно делает вид, что ничего трагичного с ней не произошло.
На одном из снимков Гагарина предстала в зимнем комбинезоне, попутно пожаловавшись на пришедшие в середине мая холода. А в Instagram Stories Полина и вовсе слегка потроллила подписчиков.
Потеряли меня?
— поинтересовалась артистка у поклонников с улыбкой на лице.
Однако поклонников обмануть не удалось. Они по-прежнему переживают за певицу. Так, их встревожила ее худоба, которую они сочли болезненной. Фоловеры уверены, что причиной потери веса артистки стал стресс от расставания с фотографом Исхаковым, брак с которым продлился шесть лет.
По слухам, пара разъехалась еще прошлой осенью, но на развод не подавала. Кроме того, супруг постоянно навещает общую дочку Мию, в которой, по собственному признанию, не чает души.