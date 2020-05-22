«Потеряли меня?» Полина Гагарина вышла на связь после новостей о разводе

На фото в Сети 33-летняя звезда выглядит нарочито веселой и ни словом не упоминает о событиях в личной жизни. Напротив, как отмечают поклонники, она усиленно делает вид, что ничего трагичного с ней не произошло.

На одном из снимков Гагарина предстала в зимнем комбинезоне, попутно пожаловавшись на пришедшие в середине мая холода. А в Instagram Stories Полина и вовсе слегка потроллила подписчиков.

Потеряли меня?

— поинтересовалась артистка у поклонников с улыбкой на лице.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Однако поклонников обмануть не удалось. Они по-прежнему переживают за певицу. Так, их встревожила ее худоба, которую они сочли болезненной. Фоловеры уверены, что причиной потери веса артистки стал стресс от расставания с фотографом Исхаковым, брак с которым продлился шесть лет.