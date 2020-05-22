Пт, 22.05.2020
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Светлана Лобода поздравила младшую дочку: малышке Тильде исполнилось два года

Светлана Лобода с дочерьми.

ФОТО: Instagram

Младшей дочери Светланы Лободы 19 мая исполнилось 2 года. Певица трогательно поздравила малышку в соцсети, пишут Аргументы.

Светлана опубликовала в своем Instagram фотографии с наследницами – Тильдой и Евой. Также Лобода показала кадр, где она держит младшую дочь на руках. К слову, артистка до сих пор не спешит показывать лицо девочки, публикуя в личном блоге лишь редкие фото со спины.

Сегодня два года со дня рождения моей младшей доченьки Тильды. Она изменила мою жизнь, наполнила ее энергией чистой любви и абсолютной уверенностью в том, что мы бесконечны. С Днем Рождения, доченька,

- написала звезда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Поклонники не остались в стороне и оставили в комментариях много теплых слов имениннице и ее звёздной маме.

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