Светлана Лобода поздравила младшую дочку: малышке Тильде исполнилось два года

Светлана опубликовала в своем Instagram фотографии с наследницами – Тильдой и Евой. Также Лобода показала кадр, где она держит младшую дочь на руках. К слову, артистка до сих пор не спешит показывать лицо девочки, публикуя в личном блоге лишь редкие фото со спины.