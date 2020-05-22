КАКОЙ УЖАС! ⟩ Никто не подозревал, что в клубнике столько насекомых, пока не увидели лайфхак, с чем ее нужно мыть

Девушка показала, какие существа живут в клубнике и как от них избавиться. Вот только теперь вряд ли кто-то захочет брать ягоды в руки, пишет Лайф.
Даже покупная клубника не обходится без насекомых, которые хотят ею полакомиться не меньше, чем мы с вами. Компании, занимающиеся производством ягод, делают всё возможное, чтобы снизить вероятность встретить какого-нибудь жучка в коробке. Но даже химикаты не могут защитить плоды на 100%.
Пользовательница приложения TikTok рассказала, как сделать так, чтобы наслаждаться клубникой, не беспокоясь, не съел ли ты ничего лишнего.
@callmekristatorres
WAIT FOR IT... Still trying to think happy thoughts today. ##fyp ##foryou ##strawberrieswithbugs ##bugsinstrawberries ##rednoseday ##got2bhome♬ original sound - callmekristatorres
Пользователи соцсети проверили совет и теперь недовольны, ведь, похоже, вряд ли они когда-нибудь осмелятся снова взять в руки ягоды. Впрочем, нашлись и те, кто совсем не против заодно перекусить и личинкой — белка больше. Но большинство пользователей написали, что больше никогда в жизни не будут есть клубнику.