КАКОЙ УЖАС! ⟩ Никто не подозревал, что в клубнике столько насекомых, пока не увидели лайфхак, с чем ее нужно мыть

Даже покупная клубника не обходится без насекомых, которые хотят ею полакомиться не меньше, чем мы с вами. Компании, занимающиеся производством ягод, делают всё возможное, чтобы снизить вероятность встретить какого-нибудь жучка в коробке. Но даже химикаты не могут защитить плоды на 100%.

Пользовательница приложения TikTok рассказала, как сделать так, чтобы наслаждаться клубникой, не беспокоясь, не съел ли ты ничего лишнего.