Пт, 22.05.2020
Больше не поеду. Города, которые разочаровали СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

КАКОЙ УЖАС! ⟩ Никто не подозревал, что в клубнике столько насекомых, пока не увидели лайфхак, с чем ее нужно мыть

Клубника. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Девушка показала, какие существа живут в клубнике и как от них избавиться. Вот только теперь вряд ли кто-то захочет брать ягоды в руки, пишет Лайф.

Даже покупная клубника не обходится без насекомых, которые хотят ею полакомиться не меньше, чем мы с вами. Компании, занимающиеся производством ягод, делают всё возможное, чтобы снизить вероятность встретить какого-нибудь жучка в коробке. Но даже химикаты не могут защитить плоды на 100%.

Пользовательница приложения TikTok рассказала, как сделать так, чтобы наслаждаться клубникой, не беспокоясь, не съел ли ты ничего лишнего.

Лайфхак самый простой. Прежде чем есть только что купленную клубнику, возьмите емкость, налейте в нее холодную воду, насыпьте туда соли и все перемешайте. После этого ягоды можно переложить в раствор. Через некоторое время на ягодах можно будет увидеть крошечных белых червяков. Выползшие на поверхность клубники существа — это личинки плодовой мухи, которая питается соком растений, а заодно откладывает в плодах свое потомство.
@callmekristatorres

WAIT FOR IT... Still trying to think happy thoughts today. ##fyp ##foryou ##strawberrieswithbugs ##bugsinstrawberries ##rednoseday ##got2bhome

♬ original sound - callmekristatorres
 

Видео © TikTok / callmekristatorres

Пользователи соцсети проверили совет и теперь недовольны, ведь, похоже, вряд ли они когда-нибудь осмелятся снова взять в руки ягоды. Впрочем, нашлись и те, кто совсем не против заодно перекусить и личинкой — белка больше. Но большинство пользователей написали, что больше никогда в жизни не будут есть клубнику.

 
НАВЕРХ