СЛАБОНЕРВНЫМ НЕ СМОТРЕТЬ! ⟩ Британия смягчила карантинные меры, и толпы пьяных людей веселятся на улицах

Великобритания пошла на смягчение строгих карантинных мер, и тысячи людей вышли на улицы, отправились в пабы и бары, и ночная жизнь привычно забурлила. На фото можно видеть, что происходит в самом тусовочном районе Лондона.

Броуд-стрит ФОТО: SWNS/ScanPix

Днем на улицах и в магазинах соблюдается правило 2+2, но ночью картинка меняется, и никакие дистанционные правила не соблюдаются.

Полиция просто наблюдает ФОТО: SWNS/ScanPix

Полиция просто спокойно наблюдает за происходящим. За время карантина английские полицейские неоднократно обвинялись в злоупотреблении служебным положением. Утверждается, что 14 000 внесудебных штрафов были наложены на подозреваемых нарушителей карантинных правил незаконно.

Праздничное настроение царит на улицах ФОТО: SWNS/ScanPix

В Англии с 13 мая несколько ослаблены карантинные меры. В частности, разрешены занятия спортом на улице и поездки внутри Англии. На Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию это не распространяется. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что действующие в стране ограничительные меры останутся в силе еще по меньшей мере до 1 июня с небольшими исключениями, пишет dv.com.