ЧТО МОЖНО, А ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ⟩ Новолуние 22 мая: привлекаем деньги, удачу и семейное счастье

Обновление лунного диска произойдет в знаке Тельца. Это благоприятное сочетание: стихия Земли будет созидательной, как и Луна. В этот день можно проявлять активность во всех сферах, ведь ночное светило не станет приносить негатив. Старайтесь жить по законам Вселенной и не переходить дорогу неприятным личностям.

Что можно делать 22 мая

Начать стоит с самых позитивных и благоприятных дел на сегодняшнюю пятницу. В этот раз новолуние прекрасно подойдет для работы и выполнения обязанностей. Сидеть без дела астрологи настоятельно не рекомендуют. Можно браться за монотонную и трудную работу, но без излишнего энтузиазма: переутомления даром не пройдут.

В этот день полезно будет отправиться за покупками. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что это должны быть плановые приобретения. Не стоит тратить больше, чем вы запланировали. Сам процесс совершения покупок поднимет настроение. К таким тратам стоит отнести и запланированный поход к парикмахеру, стилисту. Можно менять образ, делать маникюр, новую прическу, придумывать новые сочетания одежды и стилей.

22 мая хорошо получится строить планы на будущее. Это можно делать как в одиночку, так и с любимым человеком. Настало идеальное время для того, чтобы оценить свои силы и финансовые возможности. Можно запланировать наперед важную поездку или отдых, ведь впереди целое лето. В этот день астрологи рекомендуют не бояться планировать что-то очень важное.

Что делать сегодня не стоит

В это новолуние опасными окажутся переутомления. Старайтесь делать дела и работать самоотверженно, но без излишнего фанатизма. Пребывание Луны в знаке Тельца будет означать, что силы и энергия будут плохо восстанавливаться. Из-за этого не стоит также перегружать себя спортивными тренировками, физическим трудом. Если вы сильно устанете, но поймете, что впереди еще много дел, которые нельзя отложить, воспользуйтесь методиками быстрого восстановления сил.

В делах, работе и любви желательно не принимать скоропалительных решений. Стихия Земли поможет определить, в каком направлении дальше двигаться. Достаточно взвесить все за и против.

Астрологи настоятельно не рекомендуют гнаться в эту пятницу за двумя зайцами одновременно. Старайтесь быть последовательными и осторожными в выборе занятий. Луна в этот день не одобрит многозадачности. Сконцентрируйте внимание на чем-то одном.

В пятницу каждый сможет привлечь в жизнь материальное благополучие, удачу и обрести гармонию в семейной жизни, воспользовавшись действенными заговорами.

Обряд в майское новолуние на привлечение удачи

После захода Солнца на листке бумаги пишут все, от чего нужно избавиться, распахивают окно и произносят: «Новолуние наступает, неудачи мои забирает. Как Луна расти начнет, так и удача ко мне в дом придет».

Лист сжигают, а пепел выбрасывают. Затем на подоконник кладут свой талисман удачи, оставляют его на ночь, а утром, перед тем как его использовать, несколько минут держат в руках.

Обряд 22 мая на привлечение материального благополучия

Купюры и монеты любого номинала вечером раскладывают на подоконнике, рядом ставят стакан с водой и опускают в него любую ценность. Утром деньги возвращают в кошелек, сбрызгивают его водой из стакана, приговаривая: «Новая Луна взошла, деньги мои осветила, прибыль мне посулила. Как Луна в рост пойдет, так и прибыль моя возрастет».

Для того чтобы финансовые потоки устремились в дом, одну из монет или купюр кладут под дверной коврик до следующего Новолуния, а затем передают ее на благотворительность, повторяя обряд вновь.

Обряд в Новолуние на семейное счастье

Справиться с семейными конфликтами и вновь обрести гармонию и взаимопонимание поможет простой, но действенный ритуал. Для этого в день Новолуния в Тельце на подоконнике расстилают красную ткань, кладут на нее фото всех членов семьи, заворачивают в материю и произносят: «Конфликты и раздоры в прошлом оставляю, своей семье процветания и счастья желаю. Новая Луна на небо поднимается, в рост пускается. Как она растет, так и любовь крепнет, взаимопонимание устанавливается, раздоры забываются».