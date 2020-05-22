ВИНОВАТ КАРАНТИН? ⟩ Популярнейший эстонский певец расстался со своей любимой

Музыкант Отт Лепланд (33) расстался со своей спутницей жизни Паулой Репп, пишет Elu24. Лепланд своеобразно сообщил об этом событии на прошлой неделе, написав песню «Надежда».
Все совместные снимки пары исчезли из соцсетей, что тоже красноречиво свидетельствует о расставании Отта и Паулы. Певец отказался комментировать причины ухода от любимой женщины.
Победитель конкурса «Эстония ищет суперзвезду» Лепланд впервые увидел красавицу из Вырумаа летом 2017 года. В июле их уже встречали вместе на многих публичных мероприятиях.
Лепланд, как и любой творческий человек, нашел вдохновение в своей сложной эмоциональной ситуации и написал новый сингл «Надежда». «Я хотел сказать, что даже если жизнь иногда преподносит нам сложные уроки, заставляющие задуматься, мы обязаны их усваивать и двигаться дальше, чтобы становиться умнее и сильнее», - объяснил Лепланд посыл песни.
Чувствуется, что певец переживает расставание, ему грустно и одиноко.