ВИНОВАТ КАРАНТИН? ⟩ Популярнейший эстонский певец расстался со своей любимой

Все совместные снимки пары исчезли из соцсетей, что тоже красноречиво свидетельствует о расставании Отта и Паулы. Певец отказался комментировать причины ухода от любимой женщины.

Победитель конкурса «Эстония ищет суперзвезду» Лепланд впервые увидел красавицу из Вырумаа летом 2017 года. В июле их уже встречали вместе на многих публичных мероприятиях.

Лепланд, как и любой творческий человек, нашел вдохновение в своей сложной эмоциональной ситуации и написал новый сингл «Надежда». «Я хотел сказать, что даже если жизнь иногда преподносит нам сложные уроки, заставляющие задуматься, мы обязаны их усваивать и двигаться дальше, чтобы становиться умнее и сильнее», - объяснил Лепланд посыл песни.