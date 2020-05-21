Мать Тимати показала редкое видео его игры с дочкой

Умилительные кадры из домашнего архива показала подписчикам в Instagram Симона Юнусова. Мать Тимати выложила видео, на котором артист играет с годовалой дочерью Алисой. Рэпер сидит напротив наследницы и пьет при ней лимонад. Девочка то пытается забрать у папы напиток, то поит его сама. Все это сопровождается ее радостным смехом. Под конец она делится с родителем огурцом, кусая овощ с другого конца.

В комментариях поклонники звездной семьи поблагодарили автора поста за поднятое настроение. При этом отдельные фолловеры обратили внимание, что Юнусова редко публикует кадры младшего внука Ратмира. На это Симона ответила, что любит внука, но более крепкая связь возникла между ней и Алисой.

Дело не в девочке, просто так сложилось,

— написала она, отвечая на вопрос в комментариях к видео.

Поклонники предположили, что Симона привязалась к внучке потому, что вырастила двух сыновей — возможно, в прошлом она хотела дочь. По другой фанатской версии, степень общения бабушки с внуками определили их матери. Возможно, мама Алисы Алена Шишкова оказалась более благосклонна к таким контактам, чем мама Ратмира Анастасия Решетова.