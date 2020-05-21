ВАУ! ⟩ Рита Ора показала откровенное фото в мини-бикини, но показала больше, чем хотела

Популярная британская певица Рита Ора часто обновляет свой Instagram, но сейчас, томясь в четырех стенах, возможности развлечь подписчиков у нее нет.
Именно поэтому девушка радует поклонников снимками из сада, который располагается возле ее загородного дома под Лондоном. Но не живописными видами наслаждаются фанаты, а любимой певицей, ведь с каждым разом купальник на ней становится все крошечнее.
На последних снимках Рита предстала в мини-бикини, который, честно сказать, мало что прикрыл. Ситуации не помог и странный ракурс, который раскрыл певицу с неожиданной стороны, так что поклонники были сражены наповал. Шикарная блондинка выбрала купальник цвета хаки и золотые украшения, которые все вместе создали очень удачный образ.
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Несмотря на то что Рита отгородилась от мира в загородном доме, девушка не теряет время даром. Сейчас она усиленно работает над новым альбомом, который разрабатывается уже два с половиной года. Девушка обещает, что он будет сильно отличаться от предыдущих двух, потому что Риту тянет на эксперименты. Правда, из-за коронавируса его выход откладывается на следующий год, но девушка надеется ускорить процесс.