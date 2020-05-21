ВАУ! ⟩ Рита Ора показала откровенное фото в мини-бикини, но показала больше, чем хотела

Именно поэтому девушка радует поклонников снимками из сада, который располагается возле ее загородного дома под Лондоном. Но не живописными видами наслаждаются фанаты, а любимой певицей, ведь с каждым разом купальник на ней становится все крошечнее.

На последних снимках Рита предстала в мини-бикини, который, честно сказать, мало что прикрыл. Ситуации не помог и странный ракурс, который раскрыл певицу с неожиданной стороны, так что поклонники были сражены наповал. Шикарная блондинка выбрала купальник цвета хаки и золотые украшения, которые все вместе создали очень удачный образ.

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