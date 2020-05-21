Было - стало: поклонники подозревают Лободу в уменьшении носа

Новое фото Светланы Лободы удивило поклонников. На нем певица предстала в эффектном образе: черный смокинг и белая рубашка с бабочкой, гладко уложенные волосы и крупный перстень. Но к стилю Лободы претензий нет – он, как всегда, безупречен, пишет Экспресс газета.
Внимательные пользователи обратили внимание на измененные черты лица артистки. Это в первую очередь касается носа, который Светлана уменьшила (по-видимому, с помощью фотокоррекции).
Разница заметна по сравнению с более ранними фото Лободы.
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