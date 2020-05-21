ВИДЕО ⟩ На скрытую камеру на Сааремаа попали редкие гости

За последние три года на скрытую камеру, установленную в лесу на Сааремаа, ни разу не удалось снять таких многочисленных жителей этого леса - кабанов, передает RMK Loodusblogi.
За последние три года на скрытую камеру, установленную в лесу на Сааремаа, ни разу не удалось снять таких многочисленных жителей этого леса - кабанов, передает
Зоолог и фотограф природы Тийт Хунт рассказал, что летом 2016 года свиная чума достигла сааремааских лесов и после этого дикий кабан один раз был замечен перед камерой в январе следующего года.
Это стало большим сюрпризом, когда спустя три года вечером 15 мая сюда пришли пятеро диких кабанов с дюжиной полосатых поросят,
- написал Хунт.
Все взрослые особи были самками, а поздно вечером на тоже место полакомиться пришла еще одна особь - возможно, это был самец.