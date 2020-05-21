Помните эту красотку, представившую Эстонию на «Евровидении»? Вчера она в четвертый раз стала матерью!

В семье Сандры Нурмсалу и ее супруга Тармо, представлявшей Эстонию на конкурсе «Евровидение» в 2009 году с песней «Rändajad», случилось долгожданное пополнение!
В своем Facebook певица сообщила о рождении четвертого ребенка:
Добро пожаловать, наша доченька!
Напомним, в 2009 году на песенном конкурсе «Евровидение», которое проходило в России, нашу страну представляла группа Urban Symphony, солисткой которой была Сандра. Тогда Эстония заняла шестое место в финале, но это выступление до сих пор считается одним из самых ярких за историю участия Эстонии в конкурсе.