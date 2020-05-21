СЧАСТЬЕ В КУБЕ ⟩ Родившиеся в Таллинне тройняшки стали вторыми в этом году

Тройняшки родились в таллиннской семье на 35 неделе беременности матери: Вадим весил 2,4 кг, Евгений почти 2,4 кг, а Владимир – 2,1 кг.

По словам матери Таисии, новость о том, что они ожидают троих малышей, стала для семьи большой неожиданностью: «На седьмой неделе беременности я узнала, что ожидаю близнецов. Но позже выяснилось, что это тройняшки».

По словам руководителя акушерской службы Ида-Таллиннской центральной больницы Вивиан Арусаар, в Эстонии тройняшки обычно рождаются всего два-три раза в год. В этом году первая тройня появилась на свет в Вильянди. Вторая тройня – в Таллинне, пишет Elu24.

«В нашем роддоме тройняшки родились впервые за этот год», – говорит Арусаар.

Рождение тройняшек всегда связано с большими рисками. Это сложная беременность. За матерью надо внимательно наблюдать и заранее планировать роды. Также важно, чтобы больница была готова помочь детям, если у них возникнут трудности при рождении.

«Следовательно, рождение тройни возможно только в большой больнице – месте, где достаточно педиатров, акушерок и медсестер интенсивной терапии, потому что трое малышей рождаются одновременно», – объяснила Арусаар.

К счастью, три столичных богатыря появились на свет без осложнений.

«Родившаяся у нас тройня хорошо и без особых проблем адаптировалась и порадовала весь наш персонал своими первыми днями жизни», – говорит Арусаар.

ФОТО: ITK

Первая неделя жизни тройни прошла спокойно в больнице. После рождения мальчики находились вместе с матерью в семейном палате.

«Малыши – молодцы! Было сложно родить детей после кесарева сечения, но, к счастью, акушерки и медсестры отделения оказали огромную помощь», – радуется, теперь уже многодетная мать Таисия.