СЧАСТЬЕ В КУБЕ ⟩ Родившиеся в Таллинне тройняшки стали вторыми в этом году

В канун Дня матери – 6 мая – в роддоме Ида-Таллиннской центральной больницы на свет появилась тройня – трое замечательных мальчиков. Это не первые дети в семье жителей Таллинна Таисии и Игоря: дома их ждал трехлетний брат.
Тройняшки родились в таллиннской семье на 35 неделе беременности матери: Вадим весил 2,4 кг, Евгений почти 2,4 кг, а Владимир – 2,1 кг.
По словам матери Таисии, новость о том, что они ожидают троих малышей, стала для семьи большой неожиданностью: «На седьмой неделе беременности я узнала, что ожидаю близнецов. Но позже выяснилось, что это тройняшки».
По словам руководителя акушерской службы Ида-Таллиннской центральной больницы Вивиан Арусаар, в Эстонии тройняшки обычно рождаются всего два-три раза в год. В этом году первая тройня появилась на свет в Вильянди. Вторая тройня – в Таллинне, пишет Elu24.
«В нашем роддоме тройняшки родились впервые за этот год», – говорит Арусаар.
Рождение тройняшек всегда связано с большими рисками. Это сложная беременность. За матерью надо внимательно наблюдать и заранее планировать роды. Также важно, чтобы больница была готова помочь детям, если у них возникнут трудности при рождении.
«Следовательно, рождение тройни возможно только в большой больнице – месте, где достаточно педиатров, акушерок и медсестер интенсивной терапии, потому что трое малышей рождаются одновременно», – объяснила Арусаар.
К счастью, три столичных богатыря появились на свет без осложнений.
«Родившаяся у нас тройня хорошо и без особых проблем адаптировалась и порадовала весь наш персонал своими первыми днями жизни», – говорит Арусаар.
Первая неделя жизни тройни прошла спокойно в больнице. После рождения мальчики находились вместе с матерью в семейном палате.
«Малыши – молодцы! Было сложно родить детей после кесарева сечения, но, к счастью, акушерки и медсестры отделения оказали огромную помощь», – радуется, теперь уже многодетная мать Таисия.
По возвращении домой молодую семью ждет новый вызов, и только своими силами справиться будет ой как сложно! По словам матери, отец семейства Игорь, который трудится на рабочей неделе, сможет уделять малышам больше времени на выходных, чтобы дать молодой матери немножечко времени отдохнуть и заняться собой.