Чт, 21.05.2020
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ВИДЕО ⟩ Стройная и стильная: 71-летняя Алла Пугачева удивила внешним видом

ФОТО: Кадр из видео

Российский комик Максим Галкин, муж певицы Аллы Пугачевой, которая 15 апреля отметила свой день рождения, записал романтическое видео с артисткой. 

На опубликованных кадрах 71-летняя певица кокетливо дефилировала перед супругом под известный сингл из фильма «Красотка» – Pretty Woman.

«Хороша!» – написал под видео Максим Галкин.

Коллеги Примадонны уже выразили свое восхищение в комментариях. Среди них Игорь Николаев, Эвелина Бледанс, Светлана Бондарчук, Игорь Крутой, Филипп Киркоров и другие. К звездным комплиментам присоединились и поклонники, которые не сдерживали восхищения от внешнего вида Аллы Борисовны.

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