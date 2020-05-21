ВИДЕО ⟩ Стройная и стильная: 71-летняя Алла Пугачева удивила внешним видом

Российский комик Максим Галкин, муж певицы Аллы Пугачевой, которая 15 апреля отметила свой день рождения, записал романтическое видео с артисткой.
На опубликованных кадрах 71-летняя певица кокетливо дефилировала перед супругом под известный сингл из фильма «Красотка» – Pretty Woman.
«Хороша!» – написал под видео Максим Галкин.
Коллеги Примадонны уже выразили свое восхищение в комментариях. Среди них Игорь Николаев, Эвелина Бледанс, Светлана Бондарчук, Игорь Крутой, Филипп Киркоров и другие. К звездным комплиментам присоединились и поклонники, которые не сдерживали восхищения от внешнего вида Аллы Борисовны.