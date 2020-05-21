НЕ ПРОПУСТИТЕ ⟩ Гостем JAM AIR! станет блистательная София Рубина-Хантер

Онлайн-шоу JAM AIR! выходит в эфир еженедельно, по воскресеньям в 19.00. Каждый выпуск знаменателен именитым гостем – музыкантом, представляющим на суд зрителей своё творчество и отвечающим на вопросы ведущего шоу Юрия «Юрбана» Новикова, который также является автором и режиссером проекта.
Вопросы, по большей части каверзные и непростые, которые также могут задавать и зрители в реальном времени – основная «соль и перчинка» прямого эфира.
В это воскресенье, 24 мая, в гости к Юрбану заглянет известная и блистательная джазовая певица София Рубина-Хантер.
Выпускница самого престижного в мире Berklee College of Music, победительница многих вокальных конкурсов, участница третьего сезона музыкального шоу «Голос» на Первом канале и лауреат множества мировых джазовых фестивалей.
София представит свои песни разных лет и стилей. Присоединяйтесь к эфиру ЗДЕСЬ!