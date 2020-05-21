НЕ ПРОПУСТИТЕ ⟩ Гостем JAM AIR! станет блистательная София Рубина-Хантер

Онлайн-шоу JAM AIR! выходит в эфир еженедельно, по воскресеньям в 19.00. Каждый выпуск знаменателен именитым гостем – музыкантом, представляющим на суд зрителей своё творчество и отвечающим на вопросы ведущего шоу Юрия «Юрбана» Новикова, который также является автором и режиссером проекта.