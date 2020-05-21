Полина Гагарина оставит мужа ни с чем после развода

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков разводятся – об этом вот уже почти неделю пишут СМИ и говорят поклонники певицы.

Обсуждается, какое имущество останется при каждом супруге при расторжении брака. Как пишет «Комсомольская правда», муж артистки останется без недвижимости. Перед свадьбой возлюбленные зафиксировали в договоре, что вся недвижимость останется в собственности у Гагариной.

До заключения брака с фотографом звезда купила квартиру в центре столицы в районе метро «Маяковская». Площадь жилья составляет 137 квадратных метров, из панорамных окон можно увидеть Кремль. Гагарина и Исхаков въехали в апартаменты вместе с сыном певицы уже после церемонии бракосочетания.

При этом сообщается, что Гагарина долго не задумывалась о покупке своего жилья.

«Инициатором покупки была моя мама. Она твердила: "Полина, хватит жить на съемной!". А я отмахивалась: подумаю об этом потом. Но мама таки накопила деньги, складывая мои гонорары!» –рассказывала исполнительница.

Кроме того, до свадьбы Гагарина начала строить загородный дом. Он также оформлен на нее, и Исхаков никаких прав на него не имеет, пишет TopNews. В настоящее время звезда строит более просторное жилье за городом.