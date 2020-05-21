ФОТО ⟩ Кровь не водица: сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова

У Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского двое наследников — дочь Мария и сын Петр. Супруги редко говорят о детях и практически не публикуют их фотографий. Однако актриса сделала исключение.

Высоцкая поделилась воспоминаниями о семейном путешествии в Италию, сопроводив текст красочными снимками.

«Ровно год назад... Я не забуду никогда. Это был последний спектакль в Генуе, мы устали, мы измучились, мы были счастливы. Всю ночь лил дождь, мы совсем не спали, зашкаливал адреналин, в комнату через балкон дышало море, сосны. Кричали, орали птицы, и мы кричали, орали о театре, о Бергмане, о жизни, о нас. Это был прекрасный день, а потом случился Милан, Парма нас дождалась, и мы вернулись домой в Москву», — рассказала Высоцкая.

Однако поклонников заинтересовали не снимки живописных пейзажей, а кадр с сыном звезды. На фото юный Петр Кончаловский запечатлен вполоборота. По мнению фанатов, юноша становится все больше похож на своего дядю Никиту Михалкова.

«Петр просто невероятно похож на Никиту Сергеевича времен фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих». Вот что значит сильные гены»; «Сын у вас растет красавчиком. У них с Никитой Михалковым общие черты лица»; «У вас вся семья красивая, но у Петра магнетическая внешность», — делились мнениями подписчики Высоцкой.

Петра и Никиту Сергеевича разделяет разница в возрасте в 58 лет ФОТО: Instagram

Напомним, что Петр родился в 2003 году и стал младшим наследником Андрея Кончаловского. У парня есть четыре старшие сестры и брат Егор — все они родные ему по отцу.

В детстве сын актрисы и режиссера часто посещал вместе с родителями светские мероприятия, но со временем стал все реже выходить на красные ковровые дорожки.

Сейчас Петр готовится к поступлению в университет, но о том, какую специальность выбрал молодой человек, неизвестно. Поклонники уверены, что у юноши есть все шансы на продолжение творческой династии Михалковых-Кончаловских, поскольку с такой внешностью он может легко сделать карьеру актера.