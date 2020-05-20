Сергей Лазарев поздравил Леру Кудрявцеву с днем рождения и показал их совместные фотографии

Лере Кудрявцевой 19 мая исполнилось 49 лет. Сергей Лазарев не остался в стороне и трогательно поздравил телеведущую, пишут Аргументы.
Певец в своем Instagram сделал подборку их совместных фото. Лазарев отметил, что между ними уже больше, чем дружба и любовь, а в их отношениях давно царят невероятное понимание, трепетное отношение и поддержка друг друга.
Ты — главная теледива страны уже много лет!
— написал Сергей.
С днем рождения, моя любимая Лерчик! Между нами уже больше, чем дружба и любовь! Между нами невероятное понимание, трепетное отношение и поддержка друг друга на протяжении многих лет! Люблю тебя очень! Будь счастлива!! А все обидчики пусть идут лесом! Ты - главная теледива страны уже много лет! ❤️ @leratv #сергейлазарев #лазарев #леракудрявцева #сднемрождения.
Артист пожелал Кудрявцевой быть счастливой и не обращать внимания на обидчиков. Подписчики мужчины с удовольствием присоединились к поздравлениям именинницы, написав в комментариях под постом много теплых слов.