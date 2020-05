Сергей Лазарев поздравил Леру Кудрявцеву с днем рождения и показал их совместные фотографии

С днем рождения, моя любимая Лерчик! Между нами уже больше, чем дружба и любовь! Между нами невероятное понимание, трепетное отношение и поддержка друг друга на протяжении многих лет! Люблю тебя очень! Будь счастлива!! А все обидчики пусть идут лесом! Ты - главная теледива страны уже много лет! ❤️ @leratv #сергейлазарев #лазарев #леракудрявцева #сднемрождения.

